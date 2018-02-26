Порошенко посмертно наградил 43 военных госнаградами

Президент Петр Порошенко посмертно наградил 43 военнослужащих орденами и медалями, говорится в указе № 42 от 26 февраля.
Так, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга в целом награждены 108 военнослужащих.
Высоких государственных наград удостоены 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 43 — посмертно, 62 раненых, 2 сотрудника Министерства внутренних дел, которые также представлены к награде посмертно, и один раненый военнослужащий Национальной гвардии.
Бойцы, принимавшие участие в антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях, награждены орденами Богдана Хмельницкого и «За мужество» III степени, медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику Отечества».
«Среди награжденных посмертно 22-летний командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил, лейтенант Федор Караконстантин», — отмечают в пресс-службе.
Караконстантин относился к выполнению служебных обязанностей с чувством высокой ответственности, умел правильно выделить главное направление работы, поставленные задачи выполнял с высокой ответственностью и в определенные сроки.
Лейтенант Караконстантин многократно участвовал в АТО с марта 2017 года, погиб 8 декабря 2017 года во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки Донецкой области — в результате обстрела позиции подразделения из стрелкового оружия и РПГ со стороны боевиков.
За безупречное выполнение воинского долга, проявленные при этом доблесть и честь Караконстантин отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.684,55 -0.0172
|2.713,96 -0.0278
|100 евро
|3.301,20 0.037
|3.355,69 -0.0135
|10 рублей
|4,42 -0.0023
|4,87 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016