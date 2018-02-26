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Порошенко посмертно наградил 43 военных госнаградами

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Порошенко посмертно наградил 43 военных госнаградами

Президент Петр Порошенко посмертно наградил 43 военнослужащих орденами и медалями, говорится в указе № 42 от 26 февраля.

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Так, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга в целом награждены 108 военнослужащих.

Высоких государственных наград удостоены 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 43 — посмертно, 62 раненых, 2 сотрудника Министерства внутренних дел, которые также представлены к награде посмертно, и один раненый военнослужащий Национальной гвардии.

Бойцы, принимавшие участие в антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях, награждены орденами Богдана Хмельницкого и «За мужество» III степени, медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику Отечества».

«Среди награжденных посмертно 22-летний командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил, лейтенант Федор Караконстантин», — отмечают в пресс-службе.

Караконстантин относился к выполнению служебных обязанностей с чувством высокой ответственности, умел правильно выделить главное направление работы, поставленные задачи выполнял с высокой ответственностью и в определенные сроки.

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Лейтенант Караконстантин многократно участвовал в АТО с марта 2017 года, погиб 8 декабря 2017 года во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки Донецкой области — в результате обстрела позиции подразделения из стрелкового оружия и РПГ со стороны боевиков.

За безупречное выполнение воинского долга, проявленные при этом доблесть и честь Караконстантин отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

Петр Порошенко, военные, военнослужащие, награды
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