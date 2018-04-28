Кабмин изменил правила предоставления субсидий

Кабинет министров внес ряд изменений в действующие правила предоставления субсидии на жилищно-коммунальные услуги для населения. После завершения отопительного сезона 2017-2018 годов часть государственной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг потребителям монетизируют.
Об этом стало известно из сообщения на Правительственном портале.
«Предполагается, что уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами, а это значит, что их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате экономного потребления средства. Таким образом монетизация станет дополнительным стимулом для энергоэффективности», — пишут в сообщении.
При назначении субсидии планируют учитывать материальное положение семьи. Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет — кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, — субсидию не будут назначать.
Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах — в новой графе «другие доходы».
С 1 мая 2018 года действует новое правило: субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м., а дома — 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме.
В случае безработных субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматом считать доход в три прожиточных минимума — 5286 гривен.
Социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 куб. м. на 1 кв. м. площади, электроотопление — 30 кВт/ч на 1 кв. м. площади. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не более, чем на 30%.
Также изменены правила оформления субсидии для внутренне перемещенных лиц. Они смогут оформить субсидию без договора аренды жилья — на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства.
Субсидию будут предоставлять на основе обследования материально-бытовых условий. В объединенных территориальных общинах имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии и передавать их органам соцзащиты.
Правительство также проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам этого отопительного сезона. Как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен.
Субсидиантам, которые экономно использовали ресурсы, надо так же — до 1 сентября — подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за экономию.
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