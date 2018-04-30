На Полтавщине избили однопартийца Саакашвили

В Кременчуге Полтавской области избили члена партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил» Олега Филипаса. В пресс-службе политсилы сообщили, что трое неизвестных с оружием ворвалась в частный дом Филипаса. У потерпевшего — множественные переломы, в том числе обеих рук. В ближайший четверг его должны прооперировать.
Филипас связывает нападение на него с политической деятельностью.
«Именно он организовывал вече за импичмент президенту Петру Порошенко в своем городе. Да и никакого бизнеса Олег не имеет, как и врагов», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице РНС в Facebook вечером в воскресенье, 29 апреля.
В то же время, пострадавший не исключил, что нападение на него — месть за публикации о «местных барыгах и схемах, по которым они разворовывают местные бюджеты».
Полиция зарегистрировала уголовное производство по ст. 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) и ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, 15 марта адвокаты Михаила Саакашили подали в ЕСПЧ жалобу на украинские органы государственной власти за жестокое обращение с ним во время выдворения из страны и незаконное лишение гражданства.
Напомним, 12 февраля лидера «Руха новых сил», экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, которого президент Петр Порошенко в июле прошлого года лишил украинского гражданства, выдворили из Украины.
Политика задержали бойцы спецподразделения ГПСУ в киевском ресторане и уже через час чартерным рейсом отправили в Варшаву. Пограничная служба Польши подтвердила, что Саакашвили приняли в рамках процедуры реадмиссии, инициированной Государственной миграционной службой Украины.
При этом в ГМС не знают, кто организовал и оплатил перелет Саакашвили, стоимость которого, по информации журналистов проекта «Схемы», составила 8 тысяч евро.
После выдворения из Украины ГПСУ на три года запретила Саакашвили въезд в страну. Соответствующий приказ подписал начальник Мостисского пограничного отряда Павел Шварцман. Защита политика назвала это решение незаконным и пообещала оспорить его в суде.
Саакашвили пообещал найти способ легально вернуться в Украину и возобновить свое украинское гражданство, а также подал судебные иски против МВД, ГПСУ и ГМС.
Девять оппозиционных партий выступили с требованием обеспечить Саакашвили возможность вернуться в Украину и защитить свои права в суде.
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