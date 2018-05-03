Суд разрешил задержать трех нападавших на Мустафу Найема

Шевченковский райсуд Киева разрешил задержать нападавшего-беглеца, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Мустафе Найему.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева в Facebook.
Прокуратура объяснила эту меру пресечения необходимостью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
«Кроме того, в связи со скрытием подозреваемого от органов следствия 01.05.2018 его объявлено в розыск. Действия нападавшего квалифицированы по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины», — говорится в сообщении.
При этом суд взял под домашний ночной арест до 30 июня второго и третьего нападавших на народного депутата Мустафу Найема, Ахмеда Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова.
Ночной арест (с 23:00 до 6:00) 19-летнего Ахмеда Саитова продлится до 30 июня. Нападавший является гражданином Украины.
«22-летний гражданин РФ Темербулатов Умолт Русланович должен находиться по месту жительства с 23 часов до 6 утра до 30 июня включительно. Он должен сдать паспорта и являться по требованию правоохранителей», — говорится в сообщении.
Напомним, в районе Бессарабской площади в Киеве 30 апреля избили народного депутата Мустафу Найема. Он сам сообщил о произошедшем и подчеркнул, что инцидент не связан с его политической деятельностью.
Полиция задержала трех человек. Им предъявлено подозрение по статье о хулиганстве. Сегодня один из нападавших — Магомед-Салих Саитов в суде получил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 июня.
Четвертый нападающий, Магомед-Амин Саитов, который по словам Найема был самым агрессивным и нанес ему несколько ударов, скрылся с места инцидента. Через 2 часа после избиения мужчина вылетел в Баку. Позже в полиции сообщили, что Магомеда-Амин Саитова объявили в розыск.
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