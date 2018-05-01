Несколько сотен человек вышли на митинг в Киеве по случаю 1 мая

Фото: kiev.informator.ua

Участники марша к Международному дню труда прошлись по Крещатику и проведи митинг возле Украинского дома в центре Киева.

Организатором марша выступили Социалистическая партия Украины и народный депутат Сергей Каплин. Сбор на марш прошел возле метро «Крещатик» в 10:00. Затем колонна направилась на Европейскую площадь.

Фото: kiev.informator.ua

На фото видно, что организаторам удалось собрать несколько сотен человек. Впрочем, некоторые СМИ насчитали до двух тысяч.

Люди держали в руках флаги с символикой Социал-демократической партии, Социалистической партии, Партии зеленых Украины, Киевского городского совета профсоюзов, государственные флаги, а также транспаранты с лозунгами «За достойный труд и лучшую жизнь», «профсоюзы против роста цен и тарифов при „замороженной“ зарплате и пенсиях» и другие.

В целом обстановка во время митинга была спокойная, провокаций не наблюдалось.

Укринформ сообщает, что когда первомайская колонна шла по Крещатику, дорогу ей в нескольких метрах от майдана Независимости пытался преградить человек с государственным флагом в руках.

Он назвался общественным и политическим деятелем Петром Шевчуком и сказал, что устроил одиночный пикет в знак протеста против проведения этого «шабаша коммунистов».

Впоследствии мужчина отошел на тротуар, где продолжил разговор с полицейскими.