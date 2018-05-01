Несколько сотен человек вышли на митинг в Киеве по случаю 1 мая

Участники марша к Международному дню труда прошлись по Крещатику и проведи митинг возле Украинского дома в центре Киева.
Организатором марша выступили Социалистическая партия Украины и народный депутат Сергей Каплин. Сбор на марш прошел возле метро «Крещатик» в 10:00. Затем колонна направилась на Европейскую площадь.
Фото: kiev.informator.ua
На фото видно, что организаторам удалось собрать несколько сотен человек. Впрочем, некоторые СМИ насчитали до двух тысяч.
Люди держали в руках флаги с символикой Социал-демократической партии, Социалистической партии, Партии зеленых Украины, Киевского городского совета профсоюзов, государственные флаги, а также транспаранты с лозунгами «За достойный труд и лучшую жизнь», «профсоюзы против роста цен и тарифов при „замороженной“ зарплате и пенсиях» и другие.
В целом обстановка во время митинга была спокойная, провокаций не наблюдалось.
Укринформ сообщает, что когда первомайская колонна шла по Крещатику, дорогу ей в нескольких метрах от майдана Независимости пытался преградить человек с государственным флагом в руках.
Он назвался общественным и политическим деятелем Петром Шевчуком и сказал, что устроил одиночный пикет в знак протеста против проведения этого «шабаша коммунистов».
Впоследствии мужчина отошел на тротуар, где продолжил разговор с полицейскими.
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