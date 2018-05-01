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День Труда: аресты в Стамбуле и Петербурге

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День Труда: аресты в Стамбуле и Петербурге
Фото: AFP

Стамбульская полиция во вторник задержала более 50 человек и закрыла доступ к нескольким местам в день празднования Дня труда. Об этом сообщает AFP.

В Турции во время празднования 1 мая традиционно происходят противостояние протестующих и полиции, однако в последние годы власть запрещает доступ к основным мест для участия в акциях протеста.

В Стамбуле сегодня вышли на улицы более 26 000 полицейских, которые работают при поддержке трех вертолетов, 85 водометов и 67 бронетранспортеров.

Центральная площадь Таксим была полностью перекрыта полицией. Власти также запретили доступ к главной торговой улице города, пешеходному проспекту Истикляль, который в прошлом был местом акций протеста. Почти все магазины были закрыты на улице, и торговцам придется ждать до вечера, пока полиция разрешит людям проход. Протестующие, которые стремились провести демонстрацию на Таксиме, маршируя в сторону площади, были задержаны полицией.

В целом, в Стамбуле задержали 52 человека, их завели в полицейские автобусы для допроса.

Между тем тысячи людей участвовали в официально санкционированных мероприятиях в честь 1 мая в стамбульском районе Бешикташ.

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В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации задержали 15 активистов, у которых были с собой флаги Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза, а также ЛГБТ-символика.

Как сообщают местные СМИ, 10 человек на Первомайском шествии задержаны за флаги других государств, трое - за ЛГБТ-символику. Полицейские посчитали, что ЛГБТ-флаги не соответствуют заявленной профсоюзами цели шествия.

Стамбул, 1 мая
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