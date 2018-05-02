В США потребовали отменить программу защиты мигрантов

Генпрокурор штата Техас Кен Пакстон заявил, что семь штатов США требуют в суде отменить программу защиты нелегальных иммигрантов от депортации, известной под названием DACA, пишет USA Today.
Сообщается, что Пакстон подал в суд на федеральное правительство с требованием отменить программу и прекратить выдачу документов, гарантирующих отсрочку депортации. К Техасу присоединились власти Алабамы, Арканзаса, Луизианы, Небраски, Южной Каролины и Западной Виргинии.
«Техас годами утверждал, что у федеральной исполнительной власти нет полномочий, чтобы в одностороннем порядке гарантировать нелегальным иммигрантам законное нахождение (в стране) и разрешение на работу», − говорится в заявлении генпрокурора.
Напомним, программа DACA была принята президентом США Бараком Обамой в 2012 году. Она позволила людям, которые въехали в Соединенные Штаты нелегально в несовершеннолетнем возрасте, жить и работать в стране на законных основаниях.
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