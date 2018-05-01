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Франция будет добиваться освобождения от пошлин США на металлы

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Франция будет добиваться освобождения от пошлин США на металлы

Франция настаивает на освобождении от пошлин США на ввоз стали и алюминия. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а также министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС.

«Франция будет добиваться полного, постоянного и безусловного освобождения стран ЕС от американских пошлин, — отмечается в сообщении. — Не существует причин, которые могут оправдать одностороннее увеличение для стран ЕС тарифов на сталь и алюминий». По мнению французских министров, «необходимо, чтобы ЕС выступал с единой позицией, как этой было в последние недели».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила о том, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение еще на 30 дней — до 1 июня — продлить с ЕС, Канадой и Мексикой переговоры по пошлинам на ввоз стали и алюминия, в то время как с Республикой Корея, Аргентиной, Австралией и Бразилией соглашения достигнуты. В документе указывалось, что «в ходе всех этих переговоров администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перевалку грузов и защищать национальную безопасность».

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США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

США, Франция, пошлины
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