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В КГГА рассказали, что будет с тарифами после отказа от Киевэнерго

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В КГГА рассказали, что будет с тарифами после отказа от Киевэнерго

Организационные процессы завершения договора с компанией Киевэнерго не приведут к повышению тарифов на отопление и горячую воду для киевлян.

Об этом заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев в эфире телеканала 112 Украина, передает пресс-служба Киевгорадминистрации.

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 По его словам, одной из стратегических задач властей Киева в ближайшие 5-10 лет является модернизация системы теплоснабжения города, что позволит снизить неэффективные тепловые потери, влияющие на тариф.

«Тарифы на тепло — это структурированная вещь. „Львиную“ долю тарифа на тепло составляет стоимость природного газа. Поэтому тариф на тепловую энергию будет зависеть от того, как будет меняться цена на газ. Если цена на газ не будет меняться, то тарифы на тепло также останутся неизменными», — отметил Пантелеев.

Он уточнил, что для полноценной модернизации теплового хозяйства столицы необходимы колоссальные средства, ведь подавляющее большинство сетей изношены, объекты теплогенерации построены десятки лет назад.

«Мы сегодня имеем источники теплоснабжения, которые создавались 50-60 лет назад. Необходимо за короткий срок, это 5-10 лет, а для такой глобальной задачи — это достаточно короткий срок, модернизировать систему теплоэнергетики и снизить неэффективные потери в тепловых сетях, которые влияют на тариф. Такая программа разработана, мы привлекаем к этой работе международных специалистов, имеем договоренности о помощи межправительственных институтов», — сказал заместитель главы КГГА.

Представитель городских властей отметил, что самостоятельно ни городскому, ни государственному бюджетам не осилить такие финансовые нагрузки, ведь речь идет о миллиардах гривень.

«Необходимо гибридное финансирование. Будем аккумулировать и средства города, но ориентироваться и на привлечение средств под окупаемые проекты», — отметил Пантелеев.

КГГА, Киевэнерго, тарифы ЖКХ
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