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KSG Agro сократил прибыль в 4,4 раза

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KSG Agro сократил прибыль в 4,4 раза

Агрохолдинг KSG Agro по итогам 2017 года получил $0,895 млн чистой прибыли, что почти в 4,4 раза меньше по сравнению с 2016 годом.

Согласно неаудированному годовому отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за прошлый год возросла на 10,8% — до $23,19 млн.

Валовая прибыль KSG Agro сократилась на 10,6% — до $11,64 млн, операционная прибыль — на 29,6%, до $11,24 млн.

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Показатель EBITDA в прошлом году сократился на 26,4% и составил $12,73 млн.

За 2017 год компания увеличила продажи свиней и поросят на 5,6% — до 9,81 тыс. тонн (в денежном выражении на 38,8% — до $11,8 млн). В прошлом году холдинг собрал урожай сельхозкультур на 1,6% меньший, чем в 2015 году — 50,6 тыс. тонн. В том числе было собрано 18,4 тыс. тонн подсолнечника, 19,7 тыс. тонн пшеницы, 5,2 тыс. тонн ячменя, 1,7 тыс. тонн кукурузы, 0,8 тыс. тонн рапса.

В структуре выручки KSG Agro за прошлый год доля зернового сегмента сократилась до 36% с 37% в 2016 году, свиноводческого выросла — до 33% с 26%, перерабатывающего — до 22% с 20%.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил $47,8 млн.

KSG Agro реструктуризировал на 30 лет $3,88 млн обязательств. Данный кредит ранее был привлечен в Креди Агриколь Банке, в январе 2018 года банк уступил его вместе с правами собственности в залог третьей стороне, которая реструктурировала кредит.

Компания ведет с международными кредиторами переговоры, связанные с реструктуризацией общей задолженности в размере $18 млн, агрохолдинг в 2017 году подписал письма о намерениях, в которых согласованы предварительные условия реструктуризации задолженности. В соответствии с ними, KSG Agro обязан погасить сумму задолженности через десять лет, начиная с 2018 года. В декабре 2017 года группа приняла окончательное решение о выборе юрисконсульта и начала процесс подготовки соглашения.

Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также свиноводством. К концу 2017 года его земельный банк в Украине составлял около 58 тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму, над которыми компания не имеет контроля.

KSG Agro, прибыль
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