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Суд отменил судебные дебаты по делу Януковича и продолжит допрашивать свидетелей

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Суд отменил судебные дебаты по делу Януковича и продолжит допрашивать свидетелей

Оболонский районный суд Киева отменил судебные дебаты и вернулся к допросу свидетелей защиты по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передают Українські Новини.

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«Посовещавшись на месте, суд решил, руководствуясь п. Д ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, возобновить исследование обстоятельств дела исключительно путем допроса тех свидетелей, явку которых в судебное заседание обеспечила сторона защиты», — огласил он решение суда.

Таким образом, в четверг, 3 мая, суд по видеоконференцсвязи из аннексированного Россией Крыма допросит активиста Антимайдана Юрия Никифорова.

Также будет допрошен в зале суда бывший охранник президентской резиденции «Межигорье» Анатолий Кобылинский.

Кроме того, защита настаивает на допросе 4 мая по видеосвязи из Крыма личного охранника Януковича Дмитрия Иванцова и 15 мая — экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка.

Напомним, 19 апреля Оболонский райсуд Киева заявил о завершении рассмотрения материалов дела Януковича и о переходе к судебным дебатам.

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Как сообщалось, Янукович считает себя недопущенным к судебному процессу.

Ранее рассмотрение дела Януковича пришлось перенести, так как все его адвокаты уехали в Россию.

Дебаты по делу Януковича начались 18 апреля.

Виктор Янукович, суд, допрос, госизмена
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