Суд отменил судебные дебаты по делу Януковича и продолжит допрашивать свидетелей

Оболонский районный суд Киева отменил судебные дебаты и вернулся к допросу свидетелей защиты по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передают Українські Новини.
«Посовещавшись на месте, суд решил, руководствуясь п. Д ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, возобновить исследование обстоятельств дела исключительно путем допроса тех свидетелей, явку которых в судебное заседание обеспечила сторона защиты», — огласил он решение суда.
Таким образом, в четверг, 3 мая, суд по видеоконференцсвязи из аннексированного Россией Крыма допросит активиста Антимайдана Юрия Никифорова.
Также будет допрошен в зале суда бывший охранник президентской резиденции «Межигорье» Анатолий Кобылинский.
Кроме того, защита настаивает на допросе 4 мая по видеосвязи из Крыма личного охранника Януковича Дмитрия Иванцова и 15 мая — экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка.
Напомним, 19 апреля Оболонский райсуд Киева заявил о завершении рассмотрения материалов дела Януковича и о переходе к судебным дебатам.
Как сообщалось, Янукович считает себя недопущенным к судебному процессу.
Ранее рассмотрение дела Януковича пришлось перенести, так как все его адвокаты уехали в Россию.
Дебаты по делу Януковича начались 18 апреля.
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