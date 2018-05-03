В Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО

В четверг, 3 мая, в Украине началась регистрация на участие в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Право на регистрацию в этот период имеют:

— участники Антитеррористической операции, лица, которые проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и поэтому не имели возможности зарегистрироваться в основной период;

— лица, осужденные к лишению свободы или взятые под стражу; всю необходимую информацию о процедуре внешнего независимого оценивания такие лица могут получить у представителя администрации учреждения исполнения наказаний;

— лица, которые в 2018 году должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.

Рекомендации по регистрации для участия во внешнем независимом оценивании размещены в разделе «Процедура регистрации» на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

В этом году дополнительная сессия начнется 2 июля тестированием по украинскому языку и литературе, 3 июля состоится ВНО по математике, 4 июля — по английскому и испанскому языках; 5 июля — по биологии и немецкому языку; 6 июля — по истории Украины; 9 июля — по географии и французскому языку; 10 июля — по физике. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

Напомним, в 2018 году 335 тыс. 843 абитуриента зарегистрировались для участия во внешнем независимом тестировании (ВНО).

Отметим, что в Украине регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) для поступления в магистратуру начнется 14 мая.