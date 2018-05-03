Украина и Турция переходят к практической реализации проекта по созданию военно-транспортного самолета

В рамках международного аэрокосмического салона Eurasia-2018 (г.Анталья, Турецкая Республика) было принято решение о переходе к практической реализации совместного украинско-турецкого проекта по созданию турбореактивного военно-транспортного самолета Ан-188, сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».
«Новый самолет уверенно выведет украинско-турецкий проект в перечень мировых лидеров. По результатам переговоров с турецкой делегацией, которую возглавлял заместитель секретаря оборонной промышленности доктор Исмаил Демир, было принято решение о переходе к практической реализации проекта уже в ближайшее время», — цитирует пресс-служба ГК генерального директора «Укроборонпрома» Павла Букина в четверг утром.
В информации отмечается, что проект данного военно-транспортного самолета предусматривает «полную вестернизацию всех комплектующих», внедрение современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета.
Заложенные в проект решения позволяют создать перспективный военно-транспортный турбореактивный самолет грузоподъемностью до 50т. Он сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.
«Ан-188 будет иметь возможность базироваться на различных аэродромах, в том числе — на грунтовых, и садиться на короткие полосы, длиной всего 600-800 м. Это значительно расширяет количество аэродромов, с которых он может применяться, что обеспечивает высокую эффективность новой машины», — сообщают в «Укроборонпроме».
Кроме того, проект предусматривает использование экономических современных турбореактивных двигателей, которые обеспечивают не только высокую скорость, но и значительную дальность полета.
Украинскую авиастроительную отрасль на Eurasia-2018 представляло ГП «Антонов», входящее в состав ГК «Укроборонпром».
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