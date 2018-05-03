СК «ИНГО Украина» выплатит 26 млн грн дивидендов

Акционеры страховой компании «ИНГО Украина» решили выплатить 26,148 млн грн дивидендов.

Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«26 апреля на общем собрании акционеров принято решение о выплате дивидендов в размере 26,148 млн грн в расчете 85,58 грн на одну простую именную акцию», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что выплачивать дивиденды будут в период с 21 мая по 25 октября 2018 года. Выплата производится акционерам: нерезидентам — в долларах США согласно курса НБУ на день проведения такого платежа; резидентам — в национальной валюте.