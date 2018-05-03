СК «ИНГО Украина» выплатит 26 млн грн дивидендов

Акционеры страховой компании «ИНГО Украина» решили выплатить 26,148 млн грн дивидендов.
Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
«26 апреля на общем собрании акционеров принято решение о выплате дивидендов в размере 26,148 млн грн в расчете 85,58 грн на одну простую именную акцию», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что выплачивать дивиденды будут в период с 21 мая по 25 октября 2018 года. Выплата производится акционерам: нерезидентам — в долларах США согласно курса НБУ на день проведения такого платежа; резидентам — в национальной валюте.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,48 0.0014
|2.614,65 -0.0114
|100 евро
|3.102,89 -0.0784
|3.162,05 -0.127
|10 рублей
|3,77 -0.0008
|4,28 -0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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