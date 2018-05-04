Боевики на Донбассе обстреляли Майорск, повреждены жилые дома и

Боевики на Донбассе в ночь на 4 мая 2018 года обстреляли Майорск Донецкой области, в результате чего повреждены три жилых дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.
Сообщается, что боевики нанесли удар по поселку около 24:00. Известно о 3 поврежденных домах, по предварительной информации, пострадавших нет.
«На месте работает полиция Бахмута. Полицейские обходят территорию и документируют последствия обстрела, оказывают помощь мирным жителям. Сейчас обнаружены повреждения 3 домов по улице Станция Майорская, в помещениях разбиты окна и крыши», — говорится в сообщении.
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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