Украина перечислила МВФ $368 млн

Украина 4 мая провела платеж в пользу Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму 257,25 млн спецправ заимствований ($368 млн).

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

Сегодня, 4 мая, в счет возврата основного долга было перечислено $368 млн.

Как сообщал Капитал, 1 мая Украина выплатила еще $80,7 млн.