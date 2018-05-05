Почти 9 тысяч украинцев объявили в розыск за неуплату алиментов

Министерство юстиции запретило выезд за границу 118 тыс. неплательщиков алиментов и объявило в розыск 8,7 тыс.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в ходе оперативного штаба, передают Українські Новини.

При этом более 119 тыс. должников ограничено в праве пользоваться автомобилем и оружием и охотиться.

Также ГФС взыскала почти 1 млрд гривен с алиментных должников.