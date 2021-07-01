Войти
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
официально
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
Путин не считает украинский народ недружественным
позиция
Путин не считает украинский народ недружественным

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

С 1 июля в Украине выросли пенсии и размер алиментов

337
С 1 июля в Украине выросли пенсии и размер алиментов

В связи с повышением прожиточного минимума с 1 июля в Украине повысятся пенсионные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в Фейсбуке.

«С 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1769 грн до 1854 грн повышается: минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн; надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, повышение, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 1 июля 2021 года будет установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 году не пересчитывалась.

По информации Минсоцполитики, повышение пенсий с 1 июля будет касаться более 5 млн пенсионеров.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что с 1 октября 2021 года согласно постановлению Кабинета Министров от 22 февраля 2021 года № 127 «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году» будет установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75 — 80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн при наличии страхового стажа 20/25 лет и более. Так, повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров.

Также сообщается, что с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2 400 до 2 600 грн (40% от увеличенной МЗП с 6 500).

Читайте также: У Кличко провалили внедрение э-билета на транспорте

Кроме того, в связи с повышением прожиточного минимума в Украине с 1 июля, как предусмотрено законом «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», возрастет размер алиментов.

Согласно закону, с 1 июля 2021 года прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 2013 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 2510 грн.

Согласно действующему законодательству, гарантированный минимальный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума.

Таким образом, для детей до 6 лет гарантированный минимальный размер алиментов с 1 июля 2021 года составит 1006,50 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет минимальные выплаты будут составлять 1255 грн.

пенсии, алименты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 июля 2021
Среда, 30 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

К нам задом, к лесу передом: как Украина превращается в «фасадную» демократию

Политологи в своё время много говорили о «фасадной» демократии, как характерной черте постсоветских политических систем. Что имеется в виду? Демократия существует преимущественно на показ, потому что в современном мире принято называть и легитимизировать политические системы при помощи ссылок на демократию. На деле же такая демократия лишена своего социально-экономического содержания.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

В первой части мы рассказали, как Ахметов, Коломойский, Колесников и другие крупные бизнесмены зарабатывают десятки и сотни миллионов в России. Обзор бизнеса украинских олигархов с Россией продолжаем изучением связей Виктора Пинчука.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года. Такая ситуация – это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016