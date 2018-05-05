Спрос на грузовые автомобили вырос почти на четверть

В прошлом месяце в Украине было реализовано 1187 новых коммерческих автомобилей, что на 30% больше, чем в апреле прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
Лучший показатель на апрельском рынке продемонстрировали автомобили марки Citroen. За месяц регистрацию прошли 223 новых коммерческих автомобиля этой французской марки. Свой апрельский результат 2017 Citroen увеличил в 8,6 раза.
Другая французская марка — Renault стала второй по объему реализации в Украине коммерческих авто. Апрельский спрос на автомобили Renault вырос на 12% до 191 шт.
Третье место досталось автомобилям марки Ford — 161 регистрация (+ 112% к апрелю 2017.).
На четвертом месте Fiat, 97 новых машин которого пополнили коммерческий автопарк Украины. При этом от своего результата годичной давности Fiat отстал на 10 процентов.
Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, в активе которого 76 реализованных автомобилей (+ 65%).
Всего за период с января по апрель в Украине было реализовано 4060 новых коммерческих автомобилей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили вырос почти на четверть.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,24 0.025
|2.625,64 0.0362
|100 евро
|3.106,53 -0.0014
|3.163,40 0.0026
|10 рублей
|3,78 0.0007
|4,30 0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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