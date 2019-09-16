В Киеве вводят ограничение на въезд грузовых автомобилей

Из-за загрязнения воздуха власти Киева ограничили въезд в город грузовых автомобилей.
«С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение... Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе», — сообщается на официальном портале столицы.
Такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
В горадминистрации рассказали, что в Киеве круглосуточно работает передвижная лаборатория по измерению уровня загрязнения воздуха. Особое внимание уделяется жилым массивам на левом берегу столицы, где наблюдается наибольшая задымленность.
Крупнейшим источником загрязнения в КГГА называют большое количество пожаров растительности вблизи столицы.
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