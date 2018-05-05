Украина потеряла более 450 млн гривен из-за коррупции в земельной сфере, - НАБУ

Украина потеряла более 450 млн гривен из-за коррупции в земельной сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сообщается, что на сегодня НАБУ расследует несколько уголовных производств, которые касаются махинаций с землей. Почти треть из этих дел уже направлено в суд, обвинительные акты составлены в отношении 14 лиц.

«По данным следствия, общий предмет преступления в „земельных“ делах превышает 450 млн гривен. Это — убытки, понесенные государством и местными общинами из-за потери более 7 тыс. гектаров», — говорится в сообщении. По мнению НАБУ, одним из ключевых мотивов для таких преступлений является желание получить неправомерную выгоду.

В частности, совокупный размер взяток по этим делам превышает 2,5 млн гривен, 70 тыс. долларов и 300 тыс. евро.

Также сообщается, что довольно распространенной является схема, согласно которой земельные участки органа государственной власти в дальнейшем передаются частным компаниям-застройщикам в обмен на обязательство выделить определенное количество квартир сотрудникам соответствующего госоргана. Нередко совокупная стоимость таких квартир оказывается существенно ниже рыночной стоимости земельного участка.