В Киевской области на взятке задержали майора СБУ

Сотрудники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задержали на взятке оперуполномоченного одного из подразделений СБУ в Киевской области. Майор спецслужбы вымогал от директора одного из дошкольных учреждений региона взятку в размере 5 тыс. долл., сообщает пресс-служба СБУ.

«Он вытребовал у чиновника документацию на проведение в заведении ремонтных работ. Несмотря на отсутствие нарушений, взяточник обещал „найти“ их в случае неуплаты денег», — говорится в сообщении.

Кроме того, он также планировал «завести» в детский сад своего поставщика продуктов питания, продукция которого не соответствовала установленным нормам.

«Правоохранители задержали оперуполномоченного в одном из райцентров Киевской области после получения второй части взятки», — добавили в ведомстве.