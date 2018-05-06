Суд вернул в собственность государства земельный участок в Уманском районе

Хозяйственный суд Черкасской области по иску прокуратуры о расторжении договора аренды вернул в собственность государства земельный участок в Уманском районе стоимостью более 9 млн. грн, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Как отмечается, прокуратура выявила факт длительной неуплаты акционерным обществом арендной платы за земельный участок государственной собственности площадью почти 84 га стоимостью более 9 млн.грн. С 2013 года общество платило установленную договором арендную плату в неполном размере, а с 2016 года прекратило указанные платежи вообще, образовав задолженность перед бюджетом более чем 400 тыс.грн.

«Поскольку из-за признания в 2015 году арендатора банкротом, его предпринимательская деятельность завершена, это делает невозможным дальнейшее эффективное использование земельного участка», — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, в результате удовлетворения которого незаконному пользователю предстоит освободить земельный участок и вернуть государству для дальнейшего эффективного распоряжения ею.