Чубаров: Реальная явка на выборах президента РФ в оккупированном Крыму составила 42%

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что явка на выборах президента РФ в оккупированном Крыму 18 марта 2018 года составляла 42%.
Об этом сообщает «Укринформ».
«Так называемый белый протокол с реальными данными о результатах голосования содержал показатели явки на уровне 42%, из которых 8% — недействительные и испорченные бюллетени. То есть всего 42% была явка. Тех, которые взяли бюллетени и опустили в урну. И из них 8% — недействительные и испорченные. То есть 8% людей, которые не побоялись прийти, но они испортили бюллетени», — заявил Чубаров.
Ссылаясь на данные ФСБ, Чубаров сообщил, что подконтрольный Кремлю так называемый глава Крыма Сергей Аксенов и другие представители местной власти пытались дать взятку представителям администрации Путина, чтобы завысить реальный показатель явки на российских выборах в Крыму.
Напомним, что ранее Чубаров заявлял, что на выборах в Крыму наблюдалась низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар. Международные партнеры и Киев не признают российские выборы в аннексированном Крыму.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,08 0.0234
|2.625,49 0.0347
|100 евро
|3.107,42 0.0075
|3.162,60 -0.0054
|10 рублей
|3,79 0.001
|4,30 0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016