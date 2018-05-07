Войти
Порошенко сказал, когда ждет транш МВФ
перспективы
Порошенко сказал, когда ждет транш МВФ
Субсидий в новом сезоне могут лишиться более 55 тысяч семей, - Рева
соцполитика
Субсидий в новом сезоне могут лишиться более 55 тысяч семей, - Рева

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

аннексия
RSS

Чубаров: Реальная явка на выборах президента РФ в оккупированном Крыму составила 42%

107
Чубаров: Реальная явка на выборах президента РФ в оккупированном Крыму составила 42%

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что явка на выборах президента РФ в оккупированном Крыму 18 марта 2018 года составляла 42%.

Читайте также: ПАСЕ отказала Украине в проведении дебатов о незаконных выборах в Крыму

Об этом сообщает «Укринформ».

«Так называемый белый протокол с реальными данными о результатах голосования содержал показатели явки на уровне 42%, из которых 8% — недействительные и испорченные бюллетени. То есть всего 42% была явка. Тех, которые взяли бюллетени и опустили в урну. И из них 8% — недействительные и испорченные. То есть 8% людей, которые не побоялись прийти, но они испортили бюллетени», — заявил Чубаров.

Ссылаясь на данные ФСБ, Чубаров сообщил, что подконтрольный Кремлю так называемый глава Крыма Сергей Аксенов и другие представители местной власти пытались дать взятку представителям администрации Путина, чтобы завысить реальный показатель явки на российских выборах в Крыму.

Читайте также: У Порошенко уточнили, кого не коснется законопроект о лишении гражданства

Напомним, что ранее Чубаров заявлял, что на выборах в Крыму наблюдалась низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар. Международные партнеры и Киев не признают российские выборы в аннексированном Крыму.

Крым, выборы, Меджлис, Рефат Чубаров, кризис на юго-востоке, аннексия, оккупация, явка
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 мая 2018
Воскресенье, 6 мая 2018
Суббота, 5 мая 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.598,08 0.0234 2.625,49 0.0347
100 евро 3.107,42 0.0075 3.162,60 -0.0054
10 рублей 3,79 0.001 4,30 0.0013
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Кость Бондаренко
Кость Бондаренко
политолог

25 фактов о Карле Марксе

Сегодня в интернете очень популярны материалы типа «20 фактов о ...», которые дают возможность пробежаться «галопом по Европам» или «коснуться всего слегка с ученым видом знатока». Учитывая незаурядность события - 200-летие со дня рождения Карла Маркса - мы предлагаем свои «25 фактов о Карле Марксе».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016