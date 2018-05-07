Чубаров: Реальная явка на выборах президента РФ в оккупированном Крыму составила 42%

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что явка на выборах президента РФ в оккупированном Крыму 18 марта 2018 года составляла 42%.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Так называемый белый протокол с реальными данными о результатах голосования содержал показатели явки на уровне 42%, из которых 8% — недействительные и испорченные бюллетени. То есть всего 42% была явка. Тех, которые взяли бюллетени и опустили в урну. И из них 8% — недействительные и испорченные. То есть 8% людей, которые не побоялись прийти, но они испортили бюллетени», — заявил Чубаров.

Ссылаясь на данные ФСБ, Чубаров сообщил, что подконтрольный Кремлю так называемый глава Крыма Сергей Аксенов и другие представители местной власти пытались дать взятку представителям администрации Путина, чтобы завысить реальный показатель явки на российских выборах в Крыму.

Напомним, что ранее Чубаров заявлял, что на выборах в Крыму наблюдалась низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар. Международные партнеры и Киев не признают российские выборы в аннексированном Крыму.