В Украине количество миллионеров выросло за год на 16%

В Украине 4063 человека задекларировали доходы от 1 млн грн, полученные в 2017 году. Это на 16% или на 559 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил врио ГФС Мирослав Продан, передает пресс-служба Государственной фискальной службы.
По словам Продана, один человек задекларировал доход в размере более 1 млрд грн.
Миллионеры получили доходы в виде процентов, начисленных на депозитные счета в банке, дивидендов и проч. (9,8 млрд грн), иностранных доходов (6,2 млрд грн), доходов от продажи/обмена недвижимости или движимого имущества (3,6 млрд грн), наследования или подарков (2,5 млрд грн).
«Почти 44% от общего количества миллионеров состоят на налоговом учете в г. Киеве — 1816 человек. Среди лидеров также Харьковская — 299, Днепропетровска — 269, Киевская — 275 и Одесская — 207 области», — сообщил Продан.
По его словам, среднестатистический годовой доход одного гражданина-миллионера по Украине составляет 8,2 млн гривен. В то же время одного плательщика — жителя Волынской области — 18,4 млн грн, Донецкой — 12,2 млн грн, Сумской — 11,4 млн грн, Киева — 10,1 млн грн, Херсонской — 9,9 млн грн и Киевской областей — 8,6 млн гривен.
По словам Продана, наибольшее количество миллионеров — 2270 плательщиков — составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет — 1605 миллионеров, до 30 лет — 188.
Самому молодому декларанту-миллионеру исполнилось 7 лет, он из Черкасс. Старший в возрасте 99 лет живет в столице.
Напомним, год назад сообщалось, что количество миллионеров уменьшилось на четверть, а их общий доход вырос.
Недавно стало известно, что за год количество миллионеров в Киеве выросло до 200.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,96 0.0099
|2.625,97 0.0056
|100 евро
|3.106,70 -0.0067
|3.161,35 -0.0141
|10 рублей
|3,81 0.0022
|4,30 0.0001
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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Це легальні мілліонери, а скільки їх нелегальних?
Це легальних мілліонерів. А скільки нелегальних вравховучи те, що 50% економіки
знаходиться в "тіні."