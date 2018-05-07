ВМС Украины перешли на классификацию кораблей по стандартам НАТО

Военно-морские силы Украины перешли на классификацию кораблей по номеру вымпела, которая распространена среди европейских стран-участниц НАТО, пишет профильный портал ukrmilitary.

Сообщается, что новые бортовые номера на кораблях были замечены на мероприятиях по случаю столетия поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота. По данной классификации корабли получают уникальный номер вымпела. Во время Первой мировой войны такую систему ввели в Британии, позже ее стандартизировали для НАТО.

Отметим, США используют другую систему. Новый номер состоит из буквенной (префикс) и цифровой частей. Префикс указывает на класс корабля (F (Frigates) — фрегаты (корветы), L (Landing vessels) — десантные, М (Minesweepers) — минно-тральные).

Кроме того, каждой стране, которая присоединяется к системе, выделяются свои интервалы номеров, что гарантирует их уникальность.

Напомним, ранее в ВМС сообщили, когда Украина получит патрульные катера типа Island.