Хуг заявил о необходимости открытия новых КПВВ на Донбассе и круглосуточной работы действующих

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о необходимости открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и круглосуточной работы действующих. Об этом Хуг заявил в интервью 112 Украина.

«Нужно открывать больше пунктов пропуска, а те, что уже есть, должны работать круглосуточно. Вокруг КПВВ необходимо создать зоны безопасности: военные позиции следует убрать, а районы вокруг пунктов пропуска — разминировать», — заявил он.

Кроме того, Хуг отметил, что на пересечение КПВВ должно уходить как можно меньше времени, а пункты пропуска должны быть оборудованы укрытиями.

«Те условия, которые есть сейчас, я бы не назвал удовлетворительными, поскольку есть опасность. Процесс пересечения отнимает слишком много времени. Чтобы добраться до пунктов пропуска, гражданское население должно преодолевать большие расстояния, расходуя деньги на автобус или такси. И это, собственно, у многих вообще отбивает желание пересекать линию столкновения», — добавил он.