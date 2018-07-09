Партия Марин Ле Пен может закрыться из-за ареста средств

Французская оппозиционная партия «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») уже в августе этого года может прекратить свое существование из-за решения французского суда наложить арест на госдотации, выделяемые на партийную работу. Об этом заявила в понедельник лидер «Нацобъединения» Марин Ле Пен.

Как сообщило в воскресенье Agence France-Presse, на такой шаг французская юстиция пошла в связи с тем, что ранее Суд Евросоюза признал лидера партии Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента (ЕП) на фиктивное трудоустройство ее помощников и обязал ее вернуть Европарламенту €320 тыс.

Годовая госдотация «Национальному объединению» равна €2,5 млн.