Партия Марин Ле Пен может закрыться из-за ареста средств

Французская оппозиционная партия «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») уже в августе этого года может прекратить свое существование из-за решения французского суда наложить арест на госдотации, выделяемые на партийную работу. Об этом заявила в понедельник лидер «Нацобъединения» Марин Ле Пен.
Как сообщило в воскресенье Agence France-Presse, на такой шаг французская юстиция пошла в связи с тем, что ранее Суд Евросоюза признал лидера партии Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента (ЕП) на фиктивное трудоустройство ее помощников и обязал ее вернуть Европарламенту €320 тыс.
Годовая госдотация «Национальному объединению» равна €2,5 млн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,73 0.0038
|2.633,33 -0.0096
|100 евро
|3.052,10 0.0534
|3.101,69 0.0552
|10 рублей
|3,83 -0.0003
|4,27 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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