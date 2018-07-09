Волкер призвал лидеров Украины дать отпор ультраправым силам

В Украине присутствуют ультраправые движения, но они не влияют на государственную политику и на то, в каком направлении развивается Украина. При этом политическим лидерам следует осуждать деятельность праворадикальных организаций. Об этом, как передает Лига, заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью русскоязычному немецкому телеканалу OstWest.
«Ультраправые группы и ультраправая идеология присутствуют в Украине. Очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого. Украина сейчас в праве иметь сильную национальное сознание — патриотизм и активное общество. Но экстремальные взгляды — фашизм и расизм — не должны иметь место. И мне кажется, что важно давать отпор этим проявлениям», — подчеркнул Волкер.
В то же время по его словам, ультраправые — это лишь небольшое меньшинство, не влияет на государственную политику и на то, в каком направлении развивается Украина.
«Так что это не предмет моей озабоченности. Но важно, чтобы лидеры Украины это осуждали», — подчеркнул спецпредставитель США.
Напомним, чо 23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек — 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. Полиция задержала подозреваемых из организации Трезвая и злая молодежь. Подозреваемым — по 16-17 лет, все — жители Львова.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,34 -0.0001
|2.632,62 -0.0167
|100 евро
|3.051,81 0.0505
|3.100,28 0.0411
|10 рублей
|3,84 0.0003
|4,27 -0.0005
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . ЯКИЙ НАРОД ТАКА ВЛАДА . Г А М Н О . НЕМА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ МОСКАЛІ І ЛЖЕГАРАНТИ УБИЛИ Є ОХЕНДОВСЬКИЙ *** НАРОД ВБИВАЮЧИЙ ПЕНСІОНЕРІВ НЕЛЮДСЬКИМИ ПЕНСІЯМИ ВБИВАЮЧИЙ ГЕРОЇВ ЗАХИСИКІВ ВІТЧИЗНИ ВІДСУТНІСТЮ НА ФРОНТІ ЯДЕРНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЛЮДСТВА І УКРАЇНИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........