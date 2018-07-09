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Волкер призвал лидеров Украины дать отпор ультраправым силам
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Волкер призвал лидеров Украины дать отпор ультраправым силам

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Волкер призвал лидеров Украины дать отпор ультраправым силам

В Украине присутствуют ультраправые движения, но они не влияют на государственную политику и на то, в каком направлении развивается Украина. При этом политическим лидерам следует осуждать деятельность праворадикальных организаций. Об этом, как передает Лига, заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью русскоязычному немецкому телеканалу OstWest.

«Ультраправые группы и ультраправая идеология присутствуют в Украине. Очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого. Украина сейчас в праве иметь сильную национальное сознание — патриотизм и активное общество. Но экстремальные взгляды — фашизм и расизм — не должны иметь место. И мне кажется, что важно давать отпор этим проявлениям», — подчеркнул Волкер.

В то же время по его словам, ультраправые — это лишь небольшое меньшинство, не влияет на государственную политику и на то, в каком направлении развивается Украина.

«Так что это не предмет моей озабоченности. Но важно, чтобы лидеры Украины это осуждали», — подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним, чо 23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек — 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. Полиция задержала подозреваемых из организации Трезвая и злая молодежь. Подозреваемым — по 16-17 лет, все — жители Львова.

Курт Волкер, ультраправые
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 31 минута назад

UA . ЯКИЙ НАРОД ТАКА ВЛАДА . Г А М Н О . НЕМА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ МОСКАЛІ І ЛЖЕГАРАНТИ УБИЛИ Є ОХЕНДОВСЬКИЙ *** НАРОД ВБИВАЮЧИЙ ПЕНСІОНЕРІВ НЕЛЮДСЬКИМИ ПЕНСІЯМИ ВБИВАЮЧИЙ ГЕРОЇВ ЗАХИСИКІВ ВІТЧИЗНИ ВІДСУТНІСТЮ НА ФРОНТІ ЯДЕРНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЛЮДСТВА І УКРАЇНИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

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