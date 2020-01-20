За год ультраправые совершили в Украине 137 актов насилия

В период с 14 октября 2018 по 14 октября 2019 года представителями националистических и ультраправых организаций было совершено 137 актов насилия или конфронтации в отношении имущества, журналистов, политиков и активистов, заявила организатор мониторинга «Конфронтации и насилие ультраправых», социолог Оксана Дутчак.
«С 14 октября 2018 по 14 октября 2019 года было зафиксировано 137 случаев. Из них 48 — это конфронтация, 89 — это насилие со стороны ультраправых, направленное против людей или имущества», — рассказала Дутчак в понедельник на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Украина».
Мониторинг проводила общественная организация «Институт Республика» при поддержке Фонда Розы Люксембург в Украине. Его основой стали материалы о актах насилия или конфронтации со стороны ультраправых организаций и движений, информация о которых публиковалась в СМИ и социальных сетях.
«За указанный период наибольшее количество актов насилия и конфронтации совершили представители организаций „С14“ и „Национальный корпус“. При участии „С14“ было зафиксировано 40 случаев, среди которых 25 нападений насильственного характера, из них 10 против людей. За „Национальным корпусом“ замечено 30 эпизодов, 21 — насильственного характера, из них 15 против людей», — говорит организатор мониторинга.
Жертвами насильственных действий националистов, как сообщается в результатах мониторинга, чаще всего были феминистические или ЛГБТ активисты, политики и политические партии, представители государственных или силовых структур, а также журналисты.
Авторы исследования считают, что Украине существует системная проблема с ультраправым насилием, которую порождает бездействие, а временами и потакание правоохранительной системы. Они требуют от нее проведения тщательного расследования случаев насилия на почве ненависти, а также гарантий обеспечения прав граждан на мирные собрания, свободу слова и безопасность.
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