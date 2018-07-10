«ВКонтакте» используют для воздействия на мигрантов в Германии

Российская социальная интернет-платформа «ВКонтакте» стала средством влияния на мигрантов, проживающих в Германии. Такие выводы обнародовала во вторник, 10 июля, в Берлине группа немецких исследователей независимого Центра по вопросам Восточной Европы и международных исследований (ZOiS), сообщает DW.

«По данным исследователей, эта социальная сеть просто изобилует онлайн-группами, целью которых является влияние на выходцев из бывшего СССР, проживающих в Германии», — говорится в сообщении.

Случаются сугубо политические группы, которые в некоторых вопросах, как например, события и конфликт в Украине, отстаивают исключительно позицию российского руководства, говорят исследователи. Кроме того, исследование подтвердило наличие связи между немецкими правыми радикалами и политизированными онлайн-группами мигрантов из бывших советских республик.

Также оказалось, что немецкие политические аккаунты в «ВКонтакте» — почти исключительно правопопулистские и праворадикальные. Но можно найти и такие, которые отстаивают позиции, близкие к точке зрения оппозиционной в Германии Левой партии, которая нередко выступала против конфронтации с Россией из-за конфликта в Украине.

Во время исследования учитывалось не только поведение отдельных пользователей наибольшей российской соцсети, но и данные о взаимодействии групп и официальных страниц разных учреждений и организаций.