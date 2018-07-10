В ЮАР разбился пассажирский самолет

В городе Претория в ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет. По данным AFP, пострадали не менее 19 человек.

По данным Reuters, состояние как минимум одного пострадавшего оценивается как критическое. Подробности инцидента на данный момент не приводятся, данных о погибших нет.