Украина не получит на саммите НАТО конкретики о возможном членстве, - посол Канады

На Саммите НАТО-2018 Украина не получит конкретных сигналов относительно будущего членства. Такое мнение выразил во время дискуссии Киевского безопасностного форума «Что стоит ожидать от Саммита НАТО 2018 года?» посол Канады в Украине Роман Ващук.
«Реальность указывает, что не на этом саммите и не в нынешних обстоятельствах (Украина получит конкретные ответы относительно вступления в Альянс — Ред.). Нам нужно внутри Альянса продемонстрировать единство, и над этим будут работать на саммите», — цитирует его Укринформ.
В то же время посол выразил надежду, что вопросы Украины будут обсуждать, что они будут в позитивном ключе.
Ващук заметил, что Украина является очень большой страной в Европе и в Евроатлантическом пространстве, и в последнее время она развила мощные Вооруженные силы.
«Украина имеет стратегическое положение на Черном море, и она уже является партнером НАТО во всех операциях, которые проводились и проводятся», — сказал он.
Посол отметил, что процесс внутренней модернизации ускорит и закрепит закон о национальной безопасности и сделает Украину в будущем привлекательным и сильным партнером для стран-членов Альянса.
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