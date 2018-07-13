Трамп считает «мягкий» Brexit убийственным для сделки с США

Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Великобритании, негативно отозвался о принятом правительством Терезы Мэй плане «мягкого» выхода из Евросоюза. По мнению Трампа, этот вариант «убьет сделку» Великобритании с США. Об этом американский президент заявил в интервью изданию The Sun.

«Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с Европейским союзом вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому это, возможно, убьет сделку», — сказал Трамп. «Если они так поступят, то это, возможно, станет концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США», — подчеркнул президент.

Трамп также рассказал, что советовал Мэй, как лучше организовать выход страны из ЕС. «Я бы сделал это совсем по-другому. Вообще-то, я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она не согласилась, не послушала меня. Она хотела пойти другим путем. Я бы сказал, что она пошла в противоположную сторону. И это хорошо. Она должна вести переговоры наилучшим способом, который она знает. Но то, что происходит — очень плохо», — пояснил Трамп.

Президент США также заявил, что Борис Джонсон, ушедший в отставку с поста главы МИД Великобритании, стал бы «отличным» премьер-министром. «Мне очень жаль, что он покинул правительство, и я надеюсь, что он вернется… Я думаю, что он был бы отличным премьер-министром. Я думаю, у него есть все, что для этого требуется», — сказал Трамп.

Джонсон подал в отставку из-за несогласия с принятым Мэй способом выхода страны из ЕС. По его словам, политика Мэй приведет к тому, что Великобритания станет колонией ЕС. «Мы действительно движемся к статусу колонии, и многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этого конкретного соглашения», — написал экс-министр в письме главе правительства Великобритании.