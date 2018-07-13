Полиция Британии нашла бутылочку с «Новичком»

Полиция Великобритании сообщила, что в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери Чарли Роули в ходе обысков была обнаружена маленькая бутылочка из-под вещества «Новичок», передает Reuters.

«В среду, 11 июля, маленькая бутылочка была обнаружена во время обыска дома у Чарли Роули в Эймсбери», — говорится в сообщении, распространненом британскими полицейскими.

По словам представителей правоохранительных органов Великобритании, ученые эксперты подтвердили, что вещество, которое находилось в бутылочке, является отравляющим веществом «Новичок».

«Бутылка была доставлена в научно-техническую лабораторию Минобороны в Портон-Дауне для исследований. После этих тестов ученые подтвердили нам, что вещество, которое содержалось в бутылке — «Новичок», — сообщили в столичной полиции. «Будут проведены дальнейшие научные тесты с целью установить, из той же ли оно партии, которой были отравлены в марте Сергей и Юлия Скрипаль», — добавили в Скотленд-Ярде.