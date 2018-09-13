В СБУ заинтересовались работой «А-Банка» Суркисов в Л/ДНР и Крыму, - СМИ

«А-Банк», принадлежащий семье Суркисов, работает в оккупированном Крыму, а также на территории ОРДЛО. Об этом сообщает Golos.ua со ссылкой на украинские СМИ.
По данным издания, сейчас в СБУ заинтересовались этими сведениями и проверяют их.
Так, в СБУ напомнили, что в соответствии с постановлениями Правления Национального банка Украины от 06.06.2014 № 466 «О приостановлении осуществления финансовых операций» и от 06.05.2014 № 260 «Об отзыве и аннулировании банковских лицензий на осуществление валютных операций отдельных банков и закрытия банками обособленных подразделений, расположенных на территории АР Крым и города Севастополя», банковскими учреждениями остановлено осуществление всех видов финансовых операций на территориях, временно неподконтрольных Украине.
Также, в СБУ отметили, что взяли к сведению данные о работе «А-Банка» в ОРДЛО и Крыму, и в случае их подтверждения «будут принимать меры реагирования».
Как писал «Укррудпром», согласно данным Гугл-Мэп, отделения «А-Банка» до сих пор работают на оккупированных территориях. В связи с тем, что такие структурные подразделения не могут иметь лицензий Нацбанка Украины, то, вероятно, что они осуществляют свою работу в соответствии с российским законодательством.
Издание подтверждает, что в Интернет доступны четкие адреса работы банковских отделений Суркиса, например, в Евпатории (ул. Революции, 52В), или же в оккупированном Луганске (ул. Квартал Мирный, 2В ТЦ «Селена»).
Ранее СМИ сообщали, что «А-Банк» недавно был исключен из всех рейтингов надежности. А на работу и мошенничество указанного банковского учреждения постоянно жалуются украинцы.
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