Войти
IT-индустрия дает Украине больше 3% ВВП
официально
IT-индустрия дает Украине больше 3% ВВП
Правительство пока не готово отменить поезда в Россию
резонанс
Правительство пока не готово отменить поезда в Россию

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

В СБУ заинтересовались работой «А-Банка» Суркисов в Л/ДНР и Крыму, - СМИ

1610
В СБУ заинтересовались работой «А-Банка» Суркисов в Л/ДНР и Крыму, - СМИ

«А-Банк», принадлежащий семье Суркисов, работает в оккупированном Крыму, а также на территории ОРДЛО. Об этом сообщает Golos.ua со ссылкой на украинские СМИ.

По данным издания, сейчас в СБУ заинтересовались этими сведениями и проверяют их.

Так, в СБУ напомнили, что в соответствии с постановлениями Правления Национального банка Украины от 06.06.2014 № 466 «О приостановлении осуществления финансовых операций» и от 06.05.2014 № 260 «Об отзыве и аннулировании банковских лицензий на осуществление валютных операций отдельных банков и закрытия банками обособленных подразделений, расположенных на территории АР Крым и города Севастополя», банковскими учреждениями остановлено осуществление всех видов финансовых операций на территориях, временно неподконтрольных Украине.

Также, в СБУ отметили, что взяли к сведению данные о работе «А-Банка» в ОРДЛО и Крыму, и в случае их подтверждения «будут принимать меры реагирования».

Как писал «Укррудпром», согласно данным Гугл-Мэп, отделения «А-Банка» до сих пор работают на оккупированных территориях. В связи с тем, что такие структурные подразделения не могут иметь лицензий Нацбанка Украины, то, вероятно, что они осуществляют свою работу в соответствии с российским законодательством.

Читайте также: Почему новые Apple Watch интереснее новых iPhone

Издание подтверждает, что в Интернет доступны четкие адреса работы банковских отделений Суркиса, например, в Евпатории (ул. Революции, 52В), или же в оккупированном Луганске (ул. Квартал Мирный, 2В ТЦ «Селена»).

Ранее СМИ сообщали, что «А-Банк» недавно был исключен из всех рейтингов надежности. А на работу и мошенничество указанного банковского учреждения постоянно жалуются украинцы.

СБУ, Григорий Суркис, А-Банк
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О причинах спроса на Кейнса

Политические элиты стали слабыми и бояться расстреливать своих избирателей. Отсюда и повышенный спрос на Кейнса. Конечно, это грубоватое представление, но в основах вся экономическая политика сводится к простым вещам - давать деньги Lehman Brothers или не давать, поддерживать сталелитейные заводы или нет...
Алексей Блинов
Алексей Блинов
главный экономист Альфа-Банка Украина

Новые реалии денежного рынка

Украинская валюта ослабевает средним темпом свыше 1% за неделю, сдерживаемым крупными интервенциями Национального банка Украины. При этом гривна все равно одна из самых устойчивых валют развивающихся стран в 2018 году. Остатки на Едином казначейском счету государства успели упасть до голодного минимума 2 млрд грн в начале августа, но к концу месяца возросли сразу до 27 млрд грн. Все это выглядит несвязной картиной, но при более пристальном анализе очертания происходящего просматриваются вполне четко.
Яков Миркин
Яков Миркин
экономист

Защита от будущего кризиса. 15 правил

Мы не готовимся к кризисам – мы живем. Но все-таки краешком сознания помним – они будут. И лучше бы сегодня жить так, чтобы в кризис не каяться.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016