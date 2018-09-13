Госдеп посчитал потери России из-за санкций США

Российская экономика потеряла вследствие применения Соединенными Штатами в отношении нее санкций десятки миллиардов долларов. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх.
«Мы считаем, что наши санкции в совокупности стоили российскому правительству десятки миллиардов долларов, помимо более широкого воздействия на принадлежащие государству сектора, а также в целом сковывающего влияния на перспективы российской экономики», — говорится в тексте вступительного слова Сингх, которое было подготовлено к слушаниям с ее участием в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
Эти слушания посвящены рассмотрению американской политики санкций в отношении целого ряда стран, включая Россию.
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