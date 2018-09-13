США анонсировали к ноябрю «жесткий» пакет санкций против России

Помощник госсекретаря США Маниша Сингх в четверг заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю «жесткий» второй пакет санкций.
«Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций», — приводит агентство Bloomberg ее слова, сказанные во время слушаний в палате представителей США.
Согласно ее утверждениям, Россия также не предоставила гарантий того, что она больше не будет применять нервнопаралитические вещества.
Она уточнила, что в ноябре истекает срок с введением нового пакета санкций против РФ — в соответствии с условиями закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act).
В свою очередь Bloomberg отмечает со ссылкой на американских официальных лиц, что новый пакет санкций, которые может быть введен против России в ноябре, будут включать ограничительные меры в банковской сфере, в сфере реализации Россией оборонной продукции, а также в вопросах оказания Вашингтоном финансовой помощи.
Bloomberg напоминает, что эти санкции имеют отношения к инциденту в британском Солсбери.
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