Луценко повторно внесет в Раду представление на трех нардепов

Генпрокурор Юрий Луценко намерен повторно внести в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и народных депутатов из этой фракции Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.
Об этом он заявил в программе «Эхо Украины» на телеканале «Прямой» в пятницу.
«Я действительно собираюсь внести представление, которое было без какого-либо юридического обоснования возвращено регламентным комитетом Верховной Рады. Речь идет о трех депутатах, которых просто не рассмотрели и бумаги вернули прокуратуре», — сказал генпрокурор.
Луценко указал, что Вилкул подозревается в том, что в бытность главой Днепропетровской ОГА был причастен к разворовыванию земель; Колесников во время работе в Фонде госимущества «добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен, а должен был сейчас выпускать «Смерчи» и «Ураганы».
Представление на Дунаева о незаконном обогащении и неуплате налогов внесено по инициативе Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.
19 июня комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента вернул спикеру парламента Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.
Ранее подобная участь постигла и представление на еще одного «оппоблоковца» — Сергея Дунаева.
8 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что нардепы, в отношении которых в Раду поступают представления из Генпрокуратуры, выработали целую методику: они не ходят на работу, чтобы не получать копии представлений, а затем говорить, что не были с ними ознакомлены.
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