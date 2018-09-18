Прокуратура просит снять неприкосновенность с трех нардепов

Генеральная прокуратура просит у Верховной Рады разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

Соответствующие представления генпрокурор Юрий Луценко обнародовал во вторник утром в Facebook.