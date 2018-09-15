TripAdvisor отключил возможность оставлять отзывы к собору в Солсбери

Популярная платформа о путешествиях и отдыхе TripAdvisor отключила возможность комментирования собора в Солсбери.

На странице собора на сайте появилось уведомление, что отзывы об объекте временно не принимаются, поскольку он привлек к себе повышенное внимание и «получил большое количестве отзывов, не основанных на личном опыте». Если кто-то захочет поделиться своими впечатлениями от посещения этого объекта, это можно будет сделать через некоторое время.

Достопримечательность произвела настоящий фурор в Интернете после того, как россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, заявили, что посещали Солсбери как туристы, чтобы посмотреть достопримечательности, в том числе и готический собор.