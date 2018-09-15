В Донецке заявили о задержании сотрудника СБУ по делу об убийстве Захарченко

Задержанный по делу об убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил «временно исполняющий обязанности главы ДНР» Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.
Пушилин также заявил, что взрыв, в результате которого погиб Захарченко, был осуществлен СБУ при содействии западных спецслужб. Он пояснил, что в ходе дальнейшей работы спецслужб и исследовании остатков взрывного устройства были «выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ». Это, по его словам, говорит о помощи западных спецслужб.
Как отметил Пушилин, российская сторона оказывает содействие ДНР в расследовании убийства Захарченко.
Глава СБУ Василий Грицак ранее заявлял, что Киев непричастен к убийству главы ДНР.
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