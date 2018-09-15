Стивен Кинг назвал самый лучший фильм в истории кинематографа

Лучшим фильмом в истории кинематографа является картина Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец 2», снятая по роману Марио Пьюзо, считает американский писатель Стивен Кинг.
«Кто-то вчера попросил меня назвать лучший фильм, который я когда-либо видел «Крестный отец 2», — написал он в Твиттер.
Кинг также пошутил, что думал над вопросом всю ночь, чего, по его мнению, делать не стоило.
По произведениям «короля ужасов» Стивена Кинга сняты десятки фильмов, включая такие шедевры, как «Сияние» Стэнли Кубрика, «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля» Фрэнка Дарабонта.
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