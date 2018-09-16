На постановку пьесы Сенцова потратят 2 миллиона бюджетных денег

Украинский культурный фонд профинансирует наполовину театральную постановку пьесы «Номера» украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Как рассказала Громадському радіо исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, на это выделено около 1,9 миллиона гривен.
По ее словам, пьеса «Номера» — один из 15 международных проектов-победителей, которые подали заявки на финансирование.
«Сейчас уже происходит подписание договоров с теми заявителями, которые прошли переговорную процедуру в начале сентября. И уже сегодня подписываются договора. Среди них была и пьеса Олега Сенцова „Номера“», — сказала Федив.
Она отметила, что фонд финансирует международные проекты наполовину, национальные — на 80%, а индивидуальные — стопроцентно.
«Международные проекты финансируются на 50% за счет Украинского культурного фонда, другая часть — софинансирование со стороны исполнителя, его партнеров и международных или украинских спонсоров», — добавила исполнительный директор фонда.
Проект Сенцова имеет соответствующее софинансирование, сообщила в комментарии Громадському радіо продюсер постановки пьесы «Номера» Анна Паленчук.
«У нас есть международные партнеры, которые готовы предоставить нам эту финансовую помощь. Но кто именно, мы скажем немножко позже», — сказала она и отметила, что деньги предоставляются после того, как все стороны подтвердят финансирование.
По словам Паленчук, постановка «Номеров» планируется на конец ноября.
Украинский культурный фонд — государственное учреждение, созданное с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в Украине. Деятельность фонда координируется Министерством культуры Украины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016