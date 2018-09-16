На постановку пьесы Сенцова потратят 2 миллиона бюджетных денег

Украинский культурный фонд профинансирует наполовину театральную постановку пьесы «Номера» украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Как рассказала Громадському радіо исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, на это выделено около 1,9 миллиона гривен.

По ее словам, пьеса «Номера» — один из 15 международных проектов-победителей, которые подали заявки на финансирование.

«Сейчас уже происходит подписание договоров с теми заявителями, которые прошли переговорную процедуру в начале сентября. И уже сегодня подписываются договора. Среди них была и пьеса Олега Сенцова „Номера“», — сказала Федив.

Она отметила, что фонд финансирует международные проекты наполовину, национальные — на 80%, а индивидуальные — стопроцентно.

«Международные проекты финансируются на 50% за счет Украинского культурного фонда, другая часть — софинансирование со стороны исполнителя, его партнеров и международных или украинских спонсоров», — добавила исполнительный директор фонда.

Проект Сенцова имеет соответствующее софинансирование, сообщила в комментарии Громадському радіо продюсер постановки пьесы «Номера» Анна Паленчук.

«У нас есть международные партнеры, которые готовы предоставить нам эту финансовую помощь. Но кто именно, мы скажем немножко позже», — сказала она и отметила, что деньги предоставляются после того, как все стороны подтвердят финансирование.

По словам Паленчук, постановка «Номеров» планируется на конец ноября.

Украинский культурный фонд — государственное учреждение, созданное с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в Украине. Деятельность фонда координируется Министерством культуры Украины.