Марина Порошенко увольняется с должности главы Украинского культурного фонда «из-за давления Офиса президента»

Глава Украинского культурного фонда (УКФ), супруга 5-го президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи с давление со стороны действующей власти на членов команды Фонда.
«Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило „предложение“ досрочно прекратить мои полномочия как главы Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициировано Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности», — сообщила Порошенко в своем видеообращении, опубликованном на сайте партии «Европейская солидарность» в понедельник.
По ее словам, претензии к ней вызваны ее фамилией. «Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу его более тридцати лет и горжусь ею. Оно вошло в историю Украины, и никто — ни нынешний президент, ни министр культуры, — вычеркнуть ее не сможет», — отметила Порошенко.
Она также поблагодарила команду за плодотворную работу и подтвердила, что в дальнейшем будет заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.
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