Омелян рассказал, зачем Украине 50 аэропортов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине есть потребность в строительстве 50 аэропортов. Об этом он сказал в интервью ЭП.
«Во времена Советского Союза в Украине был 51 аэропорт. Все летали и количество рейсов из районных центров было больше, чем сейчас в некоторых областных аэропортах. Поэтому эта цифра (50 аэропортов — Ред.) является абсолютно реальной», — сказал министр.
«По нашим подсчетам, аэропорты будут рентабельными. Мы не говорим, что это будет 51 аэропорт Ататюрка (авиахаб Стамбула — Ред.). Это будут 4-5 региональных мощных хаба, больших чем „Борисполь“ и около 20 региональных аэропортов, из которых будут выполняться международные и внутренние перевозки», — заявил Омелян.
По его словам, также планируется строительство около 10-15 маленьких аэропортов, которые будут обеспечивать внутренние перевозки.
«Потребность в них есть. Потому что у нас сейчас летают 5-7% украинцев, а могут и должны летать минимум 50%», — уверен министр.
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