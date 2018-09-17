«Народный фронт» хочет аудита НАБУ и отчета по его результатам

Фракция «Народный фронт» требует скорейшего проведения аудита Национального антикоррупционного бюро Украины и отчета перед Верховной Радой по результатам аудита, заявил лидер фракции Максим Бурбак.

«На прошлой сессии парламент в соответствии с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины назначил аудитора НАБУ по своей квоте. Итак, у нас есть все аудиторы Бюро. „Народный фронт“ обращается к аудиторам безотлагательно начать работу и появиться в парламенте с отчетом о деятельности НАБУ, расходы на финансирование которого составляют около 1 млрд грн в год», — цитирует Бурбака пресс-служба партии в понедельник.

Напомним, что 26 мая 2017 года Кабинет министров Украины назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро от правительства президента Института прикладных гуманитарных исследований Михаила Буроменского.

7 июня 2018 года Верховная Рада делегировала в комиссию по аудиту НАБУ своим представителем доктора юридических наук Владимира Василенко.

19 июня Петр Порошенко подписал указ, которым ввел бывшего главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ от президента.