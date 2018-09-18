Бизнес ждет в следующем году реформ и курс 30 гривен за доллар

На развитие бизнеса в следующем году рассчитывает 75% руководителей предприятий. Почти половина бизнесменов (42%) ожидает увеличения дохода от развития бизнеса в размере от 10 до 20% в гривне. В то же время, прогнозы доходности в валюте не столь оптимистичны. Так, 43% CEO отметили, что они составят лишь до 10%. Такие данные были получены Европейской Бизнес Ассоциации в результате исследования по прогнозам бизнеса на 2019 и представлен 18 сентября на EBA Global Outlook.

В то же время, почти каждый 5 бизнесмен (17% опрошенных) прогнозирует рост дохода в бизнесе на уровне более 20% в гривне. И такое же количество CEO — на уровне от 10 до 20% в долларах.

«В прошлом году ожидания были более оптимистичными. Тогда 86% руководителей надеялись на позитивные изменения. Сейчас мы возвращаемся к показателям 2017 года. Причины очевидны. Уже который год бизнес говорит об эффективной борьбе с коррупцией, верховенстве права и судебной реформе, политической стабильности. Небольшие сдвиги действительно есть. Но в реальной жизни и бизнесе они не столь очевидны. Поэтому и на следующий год эти задачи определяются бизнесом как ТОП-3 для власти. Надеюсь, нас на этот раз услышат лучше и реформы по этим направлениям будут более ощутимыми», — отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Кроме того, для бизнеса важным является проведение налоговой и таможенной реформ, налаживание эффективного государственного управления, прогресс в плоскости выполнения условий Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и усиление энергетической безопасности и энергоэффективности.

При планировании бюджета на следующий год владельцы закладывают стоимость валюты на уровне 30 грн/$. На этот год прогноз был на уровне 28 грн/$. Кроме того, масштабных инвестиционных бизнес-проектов не планируется, и об этом говорили 61% CEO.

Несмотря на валютные колебания, 58% всех опрошенных планируют расширять штат. 33% предпринимателей оставят штат неизменным. В свою очередь, почти половина, 42% надеются увеличить выплаты работникам в размере от 10 до 20%. Десятая часть — более чем на 20%.

В исследовании «Прогнозы бизнеса на 2019» участвовало 106 ТОП-менеджеров компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опросник состоял из 10 вопросов. Исследование проводится уже 3 год подряд.