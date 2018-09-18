Войти
Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд
торговля
Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд
Порошенко тоже попиарился на повышении зарплат военным
заявление
Порошенко тоже попиарился на повышении зарплат военным

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

опрос
RSS

Бизнес ждет в следующем году реформ и курс 30 гривен за доллар

297
Бизнес ждет в следующем году реформ и курс 30 гривен за доллар

На развитие бизнеса в следующем году рассчитывает 75% руководителей предприятий. Почти половина бизнесменов (42%) ожидает увеличения дохода от развития бизнеса в размере от 10 до 20% в гривне. В то же время, прогнозы доходности в валюте не столь оптимистичны. Так, 43% CEO отметили, что они составят лишь до 10%. Такие данные были получены Европейской Бизнес Ассоциации в результате исследования по прогнозам бизнеса на 2019 и представлен 18 сентября на EBA Global Outlook.

В то же время, почти каждый 5 бизнесмен (17% опрошенных) прогнозирует рост дохода в бизнесе на уровне более 20% в гривне. И такое же количество CEO — на уровне от 10 до 20% в долларах.

«В прошлом году ожидания были более оптимистичными. Тогда 86% руководителей надеялись на позитивные изменения. Сейчас мы возвращаемся к показателям 2017 года. Причины очевидны. Уже который год бизнес говорит об эффективной борьбе с коррупцией, верховенстве права и судебной реформе, политической стабильности. Небольшие сдвиги действительно есть. Но в реальной жизни и бизнесе они не столь очевидны. Поэтому и на следующий год эти задачи определяются бизнесом как ТОП-3 для власти. Надеюсь, нас на этот раз услышат лучше и реформы по этим направлениям будут более ощутимыми», — отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Кроме того, для бизнеса важным является проведение налоговой и таможенной реформ, налаживание эффективного государственного управления, прогресс в плоскости выполнения условий Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и усиление энергетической безопасности и энергоэффективности.

При планировании бюджета на следующий год владельцы закладывают стоимость валюты на уровне 30 грн/$. На этот год прогноз был на уровне 28 грн/$. Кроме того, масштабных инвестиционных бизнес-проектов не планируется, и об этом говорили 61% CEO.

Несмотря на валютные колебания, 58% всех опрошенных планируют расширять штат. 33% предпринимателей оставят штат неизменным. В свою очередь, почти половина, 42% надеются увеличить выплаты работникам в размере от 10 до 20%. Десятая часть — более чем на 20%.

Читайте также: Как обмануть ProZorro. Популярные схемы обхода системы государственных закупок

В исследовании «Прогнозы бизнеса на 2019» участвовало 106 ТОП-менеджеров компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опросник состоял из 10 вопросов. Исследование проводится уже 3 год подряд.

бизнес, опрос, EBA Global Outlook
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 18 сентября 2018
Понедельник, 17 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Кто формирует общенациональную повестку дня

Украинский институт анализа и менеджмента политики [УИАМП] обнародовал очередной рейтинг медиапопулярности украинских политиков за август 2018 года. Рейтинг был составлен по результатам анализа более 1,4 млн. сообщений за август 2018 года в аналитической системе «Медиатека», учитывающей публикации новостных агентств, интернет- и печатных СМИ, телевидения и сообщений в Facebook. Согласно резюме УИАМП «наиболее прогрессирующими политиками августа стали Леонид Кучма, Лилия Гриневич и Виктор Медведчук». Общенациональная повестка дня, как и ее отображение в информационном пространстве – достаточно стабильна, чтобы не сказать – консервативна. А, значит, объектом анализа является не только место того или иного персонажа в медиа-рейтинге, но и изменение этой позиции.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Отставного админресурса барабанщики

Мысль о массированном использовании «административного ресурса» будет время от времени посещать различные умы в Администрации Президента. Однако, рядовой чиновник будет до конца выборов полностью дезориентирован излишней политической самостоятельностью премьера Владимира Гройсмана, демонстративной нелояльностью главы МИД Арсена Авакова, активным поиском «запасного аэродрома» Генеральным прокурором Юрием Луценко, непредсказуемыми «децимациями» со стороны НАБУ и САП и т.п…В результате те, «на ком держится админресурс», предпочтут в лучшем случае сохранять нейтралитет, в худшем – перейти на сторону более «рейтингоносных» кандидатов, нежели действующий Президент.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О причинах спроса на Кейнса

Политические элиты стали слабыми и бояться расстреливать своих избирателей. Отсюда и повышенный спрос на Кейнса. Конечно, это грубоватое представление, но в основах вся экономическая политика сводится к простым вещам - давать деньги Lehman Brothers или не давать, поддерживать сталелитейные заводы или нет...
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016