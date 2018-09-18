Рыночная стоимость активов банка «Золотые Ворота» составляет всего 11% от балансовой, - ФГВФЛ

Общая балансовая стоимость активов АО «Банк Золотые ворота» на момент утверждения ликвидационной массы составила 1,2183 млрд грн. При этом рыночная стоимость активов, определенная независимым оценщиком, составила 133, 6 млн грн, что составляет 11% от балансовой стоимости активов банка. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Общая сумма кредиторских требований банка составляет 696,9 млн грн, из которых погашено только 77,1 млн. грн. Стоимость кредитов, предоставленных корпоративным заемщикам банка, «на бумаге» зафиксирована на уровне 792,61 млн грн (рыночная стоимость — 36,19 млн грн). Кредитный портфель физических лиц «на бумаге» составляет 358,74 млн. грн (рыночная стоимость — 42,22 млн грн). По состоянию на 1 сентября 2018 вкладчикам банка выплачено гарантированное возмещение на сумму 237,6 млн грн, что составляет 99% от общей гарантированной суммы.
Как отмечают в Фонде гарантирования, после введения в банк временной администрации было установлено, что значительная часть кредитов была выдана ряду заемщиков, связанных между собой как по лицу поручителя, так и по предмету залога (ценные бумаги с сомнительной ликвидностью). Задолженность по указанным кредитам по состоянию на дату начала ликвидации банка, а именно на 05.12.2014, составила в эквиваленте 423, 8 млн грн, что составило 43% общей кредитной задолженности.
Анализ движения денежных средств по счетам свидетельствует о связи таких заемщиков и функционировании в одном сегменте рынка. Кроме того, по некоторым кредитам в обеспечение исполнения обязательств передавались имущественные права на депозиты акционеров банка, что также свидетельствует о наличии связей таких заемщиков как со связанными лицами банка, так и самим банком. Установлено, что по ряду заемщиков проведение кредитных операций было осуществлено даже при наличии заключений об их некредитоспособности. С момента признания банка неплатежеспособным, более 95% заемщиков свои долги не обслуживают.
По фактам нарушений АО «Банк Золотые ворота» уполномоченным лицом подано 9 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков 125,14 млн грн.
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