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Ученые выяснили причину смерти Караваджо

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Новую версию причины смерти итальянского художника Микеланджело Меризи, вошедшего в мировую историю под именем Караваджо (1571-1610), выдвинули французские ученые. Великий мастер, согласно исследованию сотрудников Марсельского института инфекционных заболеваний района Средиземноморья, умер от болезни, вызванной золотистым стафилококком.

«Караваджо бежал из Рима после того, как в пылу уличной драки убил человека. Через четыре года после этого, в 1610 году, он умер в Тоскане при неизвестных обстоятельствах», — полагают исследователи. Благодаря сотрудничеству марсельских ученых с итальянскими антропологами и микробиологом Джузеппе Корналья в распоряжении института оказались зубы художника, которые были подвергнуты тщательному анализу.

Исследователи изучили пульпу зубов Караваджо, богатую кровеносными сосудами.

«Объединив три метода ДНК-анализа, причина смерти была установлена — это золотистый стафилококк», — отмечают ученые. По их мнению, Караваджо умер в результате сепсиса, вызванного ранением, которое он получил в ходе драки.

Детали анализа будут опубликованы в еженедельном медицинском журнале The Lancet. Ранее ряд ученых высказывал мнение, что Караваджо скончался от малярии. Другие исследователи полагали, что художник был убит.

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Караваджо считается реформатором европейской живописи XVII века. Он создал новую художественную систему, получившую название «караваджизм». В его картинах много мотивов и героев из окружающей жизни, в связи с чем он считается основателем реализма в живописи.

живопись, исследование, Караваджо
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